Familiares de Nathan Souza Gomes e da pequena Maitê Gomes tentam liberar os corpos no IML - Reginaldo Pimenta

Por Yuri Eiras

Publicado 04/06/2021 13:32

Rio - Familiares de Maria Quiara Abreu estão apreensivos sobre como darão a notícia da morte de Maitê e Nathan, filha e marido, vítimas do desabamento de uma casa de quatro andares em Rio das Pedras , quinta-feira. Quiara foi resgatada dos escombros e está internada no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Ela está sedada desde a tarde de ontem.

"Nossa maior preocupação é quando ela acordar e saber que os dois faleceram. Eu espero muito que ela não saiba. Que ela tenha esquecido do que aconteceu. A filha era tudo para ela", lamenta Jonas Alves, primo de Quiara. Ele esteve com parentes de Nathan para liberar os corpos de pai e filha no Instituto Médico Legal (IML). O sepultamento conjunto acontece na tarde desta sexta, no Cemitério do Caju. Os familiares tiveram dificuldades para agilizar o processo de liberação porque documentos de Maitê, como a certidão de nascimento, foram perdidos sob os escombros . Eles precisaram emitir uma nova certidão na manhã desta sexta, em um cartório de Botafogo. A Secretaria Estadual de Vitimados acompanhou a família e irá disponibilizar psicólogos para os sobreviventes.