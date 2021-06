Familiares de Nathan Souza Gomes e da pequena Maitê Gomes tentam liberar os corpos no IML - Reginaldo Pimenta

Por Yuri Eiras

Publicado 04/06/2021 12:04

Rio - Familiares de Nathan Souza Gomes e da pequena Maitê ainda tentam liberar os corpos no Instituto Médico Legal, na manhã desta sexta-feira (4). Os documentos de Maitê, que foram perdidos nos escombros, precisaram ser emitidos novamente. Com a questão da documentação já resolvida, os parentes agora aguardam a liberação dos corpos do Instituto Médico Legal (IML) de São Cristóvão.

O desejo da família é que o sepultamento conjunto, de pai e filha, aconteça ainda na tarde desta sexta, no Cemitério do Caju.



A Secretaria Estadual de Vitimados acompanhou a liberação dos documentos de Maitê. Foi necessário emitir uma nova certidão de nascimento em um cartório de Botafogo, porque a original foi perdida nos escombros. Já a identificação do pai Nathan foi confirmada com menos dificuldade, pois ele já tinha cadastro de digitais no DETRAN e o órgão enviou seus dados.



Assistentes sociais da Secretaria Estadual de Vitimados informou que irá custear o sepultamento das vítimas. Uma equipe de psicólogos também foi disponibilizada pela pasta para os familiares sobreviventes, inclusive para Maria Quiara, mãe de Maitê, que segue internada no hospital Miguel Couto.