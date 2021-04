Cacau Protásio está internada em estado grave Reprodução

Por iG

Publicado 05/04/2021 10:00 | Atualizado 05/04/2021 10:03

São Paulo - A atriz Cacau Protásio está internada em estado grave e precisa passar por uma nova cirurgia. O responsável pelas redes sociais da artista fez uma publicação no Instagram na manhã desta segunda-feira (5) e comunicou que ela está sofrendo com um caso de pancreatite aguda, uma inflamação no pâncreas que causa fortes dores.

Cacau foi internada na madrugada da última quarta-feira (31). Ela já passou por uma primeira cirurgia e precisará ser operada novamente, procedimento que está previsto para ocorrer na próxima semana. A publicação no Instagram da humorista explica que os médicos decidiram mantê-la hospitalizada por se tratar de um caso grave.

"Muito obrigada pelas mensagens e pelas orações, Cacau está bem. Está internada desde a madrugada de quarta-feira devido a uma crise de pancreatite aguda. Fez a primeira cirurgia, deu tudo certo e vai fazer a segunda semana que vem. Só precisou internar por ser muito grave. O medo é grande devido a esse momento tão terrível da Covid, mas agora ela está bem. Está sendo muito bem cuidada por uma equipe de anjos aqui no hospital. Cacau não está usando o celular, está ausente se cuidando", diz o texto publicado no Instagram de Cacau Protásio.