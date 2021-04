Gabi Brandt reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 16:10 | Atualizado 04/04/2021 16:10

Rio - Gabi Brandt está internada na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio, para tratamento de um quadro grave de Pielonefrite, uma infecção no rim, desde a madrugada de sábado. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da digital influencer através do Instagram, neste domingo.

fotogaleria

Publicidade

"A assessoria da Gabi Brandt confirma, por meio deste comunicado, que a influenciadora encontra-se internada desde a madrugada do dia 3 de abril, na Clínica São Vicente, onde segue contando com os cuidados médicos para realização de exames e tratamento de um quadro grave de Pielonefrite", dizia a nota.



A equipe da mulher de Saulo Poncio ainda pediu que os fãs orem pela saúde dela. "Agradecemos a preocupação, carinho e torcida dos fãs, parceiros, amigos e familiares. Pedimos que continuem orando e enviando boas energias para sua breve recuperação", completou.

Publicidade

Gabi e Saulo são pais de Davi, de 2 anos, e Henry, de 2 meses.