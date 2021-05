Orlando Drummond, o Seu Peru, completa 101 anos Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 18:01 | Atualizado 07/05/2021 18:59

Orlando Drummond foi internado em estado grave, no Rio de Janeiro, e teve uma piora nesta sexta-feira. O ator e humorista, de 101 anos, está há 20 dias no Quinta D'Or, na Zona Norte, com um quadro de infecção urinária.

De acordo com informações divulgadas pela colunista Patricia Kogut, Orlando Drummond passou boa parte da internação no CTI. O ator teve uma melhora no início da semana e foi transferido para um quarto, mas, nas últimas horas, o quadro se agravou.