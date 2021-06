Pistola apreendida com criminoso responsável pelos disparos que atingiu o sargento da PM - Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 17:48 | Atualizado 06/06/2021 19:00

Rio - Um PM foi baleado após troca de tiros com criminoso neste domingo, na Pavuna, Zona Norte do Rio. O caso aconteceu na Rua Maria Joaquina, onde o policial e sua equipe do 21º BPM (São João de Meriti) participavam de cerco para impedir a fuga do suspeito. O PM, identificado como sargento Sayão, foi socorrido em estado grave baleado na cabeça e no peito. O suspeito foi preso.

De acordo com registro de ocorrência, o bandido armado fugia de um policial baseado na descida do Viaduto da Pavuna, quando foi surpreendido pela viatura do 21º BPM onde o sargento estava, na Rua Maria Joaquina. O suspeito fugiu e atirou contra os policiais das duas equipes.

Crime aconteceu na descida do viaduto da Pavuna, na Zona Norte do Rio Reprodução Google Street View

O policial militar foi socorrido em estado grave para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte. Com o criminoso, foi apreendida uma pistola e um carregador.