Por O Dia

Publicado 06/06/2021 18:58

Rio - Dois homens foram presos por agentes do programa de segurança São Gonçalo Presente, neste domingo (6), no bairro do Colubande, em São Gonçalo, por porte ilegal de arma. De acordo com informações da Polícia Militar, a dupla estava em uma motocicleta trafegando na Avenida Jornalista Roberto Marinho, importante via que liga bairros da cidade, quando recebeu ordem de parada dos agentes.



Os suspeitos reagiram e fugiram dos policiais, sendo capturados metros depois, na Rua Capitão Juvenal Figueiredo, também no Colubande.

Com eles, os agentes apreenderam uma pistola 9mm, um aparelho celular e R$1.962 em dinheiro. A dupla foi levada à 74ª DP (Alcântara) e posteriormente à 73ª DP (Neves), onde foram autuados, em flagrante, por porte ilegal de arma.