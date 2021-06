Casal é flagrado fazendo sexo em praia de SC - Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 11:02

Na tarde de quinta-feira, 3, um casal foi flagrado fazendo sexo em uma praia de Santa Catarina, no Vale, e foi a ser advertido por guarda-vidas que trabalhavam no local, havia mais pessoas na praia, que apoiaram a intervenção. Após a abordagem, a mulher e o homem deixaram a praia. As informações são do G1.



O caso ocorreu na Praia Brava, no lado esquerdo da faixa de areia. O local é conhecido como Canto dos Amores e fica a cerca de 20 metros do posto dos guarda-vidas. Uma moradora de um prédio próximo à praia registrou as imagens.

"Quando os guarda-vidas desceram do posto, eles pararam. O casal recebeu orientação de um guarda-vidas de que não era o local apropriado", informou o Corpo de Bombeiros.



Segundo o Código Penal, sexo em público se enquadra em crime de ato obsceno. A pena pode variar de três meses a um ano de prisão ou multa.

Os guarda-vidas não chegaram a acionar outras forças de segurança. A Guarda Municipal e a Polícia Militar confirmaram ao G1 SC que também não foram acionados por moradores ou banhistas para ir ao local.



Cenas semelhantes já ocorreram este ano no litoral catarinense. Em Porto Belo, a prefeitura também proibiu a ancoragem de qualquer espécie de embarcação turística ou de lazer na baía do Caixa d'Aço à noite após ocorrências de sexo em público, aglomeração, uso de drogas e perturbação ao sossego.



Como consequência de outra situação de sexo em público, um aluno da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) foi suspenso em maio após ser flagrado durante uma aula online. A universidade também tenta descobrir quem divulgou as imagens.