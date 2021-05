Criminosos foram socorridos para o Hospital Municipal de Belford Roxo Divulgação/PMERJ

Publicado 28/05/2021 07:38

Rio - Um confronto entre policiais militares e criminosos deixou três suspeitos mortos e um ferido, na noite desta quinta-feira, no bairro Nova Aurora, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo a corporação, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) foram atacados pelo grupo e eles acabaram baleados. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

Os criminosos foram socorridos para o Hospital Municipal de Belford Roxo, mas três deles não resistiram aos ferimentos.



Com a quadrilha, foram apreendidos um fuzil AK-47, três pistolas calibre 9mm, 246 cápsulas de cocaína e 285 trouxinhas de maconha. O caso foi encaminhado para a 54ª DP (Belford Roxo).