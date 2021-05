Comunidade segue enfrentando dias difíceis com constantes tiroteios Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 16:48

Rio - Moradores da comunidade Santo Cristo, no bairro do Fonseca, em Niterói, estão há quatro dias seguidos convivendo com intensos tiroteios por causa de guerra entre facções rivais. De acordo com a plataforma Fogo Cruzado, foram registrados nove tiroteios nos últimos quatro dias, totalizando 19 tiroteios desde o começo do ano, um aumento de 111% em relação ao mesmo período de 2020.

Terceiro Comando Puro (TCP) e o Comando Vermelho (CV) há pelo menos um mês. Segundo a polícia, homens ligados à antiga facção, o TCP, tentaram retomar a comunidade, mas foram surpreendidos pelos rivais do CV. Após um dos confrontos, que ocorreu na madrugada de sexta-feira (14) para o sábado (15), um grupo teria parado perto da casa do fotógrafo Thiago de Freitas Souza, 32 anos, A região se tornou palco de confronto entre as facções doe ohá pelo menos um mês. Segundo a polícia, homens ligados à antiga facção, o TCP, tentaram retomar a comunidade, mas foram surpreendidos pelos rivais do CV. Após um dos confrontos, que ocorreu na madrugada de sexta-feira (14) para o sábado (15), um grupo teria parado perto da casa do fotógrafo Thiago de Freitas Souza, 32 anos, morto com um tiro na cabeça após pedir silêncio para os traficantes.

Na ocasião, o criminoso conhecido como 'Galo' foi preso pela Policia Rodoviária Federal. Ele é integrante do Terceiro Comando Puro (TCP) e chefe do tráfico do Complexo do Santo Cristo, no Fonseca.

Segundo a Polícia Militar, antes mesmo do episódio da morte do fotógrafo, desde o dia 7 de maio, equipes do 12º BPM (Niterói) já realizavam ações ostensivas no bairro. Na segunda-feira (17), os policiais foram atacados por grupos de criminosos na comunidade e houve confronto. Não há informações de feridos até o momento.

Horas depois, na madrugada de terça-feira (18), moradores registraram mais um intenso tiroteio, mas dessa vez sem a presença dos policiais. Criminosos do TCP e CV trocaram tiros por mais de 5 minutos, deixando os moradores reféns do medo.

Noite na comunidade de Santo Cristo, em Niterói, é marcada por confronto entre facções

: Divulgação pic.twitter.com/OHSS2zGoXZ — Jornal O Dia (@jornalodia) May 18, 2021

Na tarde desta terça-feira, a PM afirmou que segue intensificando o policiamento, com o objetivo de coibir a movimentação de criminosos em localidades do bairro. Em nota, a polícia informou ainda "as equipes policiais também estão fazendo a remoção de obstáculos colocados em vias públicas ("barricadas") do Fonseca."

Sobre a morte do fotógrafo Thiago Freitas, a Polícia Civil informou que o caso segue em andamento pela equipe da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). "Os agentes estão ouvindo testemunhas e realizando diligências para identificar a autoria do assassinato de Thiago Freitas de Souza e esclarecer os fatos."

A vereadora de Niterói, Benny Briolly do (Psol), através das suas redes sociais, cobrou a ação do estado na região. Recentemente a vereadora, primeira parlamentar trans eleita na cidade Niterói, precisou sair do país após sofrer ameaças de morte . De acordo com a assessoria de imprensa da vereadora, desde que foi eleita, Benny já sofreu uma série de violências.

Estamos recebendo relatos de intenso tiroteio no Fonseca, nas favelas da Santo Cristo e Palmeira. Mais uma noite de terror e desespero para os moradores da região. É precisa uma outra política de segurança para enfrentar a violência no nosso estado! pic.twitter.com/23zCFKj4GO — Benny Briolly (@BennyBriolly) May 17, 2021 Portal dos Procurados lança cartaz com foto de fotógrafo morto em Niterói

O fotógrafo Thiago Freitas foi assassinado com um tiro na cabeça Divulgação

O Portal dos Procurados divulgou nesta segunda-feira (17), um cartaz com a foto do fotógrafo Thiago de Freitas Souza, 32 anos, pedindo informações para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) em identificar e prender os envolvidos na morte de Thiago.