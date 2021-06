Incêndio atingiu estação da Zona Norte - Divulgação/BRT

Incêndio atingiu estação da Zona NorteDivulgação/BRT

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 14:32 | Atualizado 06/06/2021 14:35



Rio - Um incêndio destruiu a estação de BRT Penha 2, na Zona Norte do Rio, no início da tarde deste domingo. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados e o fogo controlado. A estação estava parcialmente inoperante e não há registro de feridos. Este é o segundo incêndio registrado no corredor em menos de 24h

Segundo a concessionária, atualmente 46 estações do sistema estão desativadas por causa de vandalismo. As circunstâncias e causas dos dois incêndios serão apuradas pelas autoridades competentes. O BRT Rio está fazendo o levantamento dos danos e prejuízos das estações.



Publicidade

Incêndio na Zona Oeste

Neste sábado (6), um outro incêndio atingiu a estação de BRT Minha Praia, em Jacarepagua, na Zona Oeste. Uma equipe operacional fazia a ronda no sistema, quando constatou que havia fogo no local. Logo que avistaram as chamas, os agentes acionaram o Corpo de Bombeiros, que conseguiu controlar as chamas.



Publicidade

Pelas imagens divulgadas, a parte que parece ter sido mais abalada pelas chamas foi a bilheteria e totem de compra se passagens, além da área das catracas.