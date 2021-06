Roseli e Nego do Borel: investigação por suspeita de agressão à enteada - Reprodução/Redes sociais

Roseli e Nego do Borel: investigação por suspeita de agressão à enteadaReprodução/Redes sociais

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 18:25

“Não saiu machucada, nunca foi agredida, nunca foi maltratada. Se as pessoas olhassem de longe, veriam que nossa relação cheia de harmonia de mãe e filha, de amigas mesmo. Eu acredito em Deus. Temos muitas provas contrárias do que estão falando, então estou descansada, com o coração tranquilo”, disse.

Publicidade

Roseli ainda afirmou que está triste com o ocorrido e que a criança está bem. “Claro que estou muito triste, porque não queria expor ela nesta situação, mas infelizmente, não tem o que fazer. Só que a verdade virá à tona e a gente tá trabalhando pra isso. O mais importante é a saúda dela, que está bem”, completou.