167ª DP (Paraty)Reprodução / Google Street View

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 08:56 | Atualizado 08/06/2021 12:02

Rio - A Polícia Civil realiza, na manhã desta terça-feira, uma operação para cumprir mandados de prisão contra envolvidos na morte de Juliana Carlos dos Santos, de 25 anos. A mulher foi morta, em maio deste ano, e teve o corpo esquartejado, carbonizado e enterrado na Praia de Jurumirim, em Paraty, na Costa Verde do Rio. Até o momento, quatro pessoas foram presas. De acordo com a polícia, um dos presos é um traficante conhecido na região, que costumava abrigar traficantes de outras regiões.

A ação conta com policiais civis da 167ª DP (Paraty), do 5º Departamento de Polícia de Área (DPA) Sul Fluminense e Costa Verde.

De acordo com a polícia, os envolvidos na morte de Juliana tem ligação com o tráfico de drogas da região. Durante as investigações, os agentes confirmaram que o crime aconteceu porque a vítima participou de um baile funk promovido por traficantes na Ilha das Cobras e filmou o ambiente para fazer postagens em seu perfil nas redes sociais. Por conta das gravações, os criminosos teriam entendido que a jovem estaria divulgando a presença deles para traficantes rivais.



Segundo os policiais, Juliana foi retirada do baile e levada inicialmente a uma praia, onde teria sido violentada. Em seguida, os criminosos levaram a mulher para a Praia do Jurumirim, onde foi esquartejada e teve o corpo carbonizado.