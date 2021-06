lasanha - Reprodução internet

lasanhaReprodução internet

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 18:46

Um homem foi ameaçado de morte pelo cunhado depois ter comido a lasanha que estava na geladeira. O caso aconteceu neste domingo, na cidade de São João do Ivaí, no Paraná. As informações são do portal TNOnline.

O homem contou que brigou com o cunhado, pois teria entrado na casa dele enquanto ele não estava e teria comido uma lasanha que estava na geladeira.



Quando o cunhado retornou, ao notar o fato ficou revoltado, pegou uma faca e fez ameaça de morte ao homem e disse que “que se o trombasse na quebrada o mataria”.

Os policiais foram chamados e fizeram patrulhamento na redondeza com intuito de encontrar o autor das ameaças, porém mas não conseguiram localizar.