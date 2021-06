Entrada de delegacia em Manaus ficou completamente destruída após confronto com criminosos - Reprodução

Publicado 07/06/2021 17:55

Nesta segunda-feira, 7, o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Coronel Louismar Bonates, revelou que 31 pessoas suspeitas de participarem dos ataques e do vandalismo nas ruas de Manaus e de outras cidades foram presas.



Entre as detenções, estão duas lideranças supostamente responsáveis por planejar as ações e uma criança de 11 anos que participava dos ataques também foi apreendida.

O estado amazonense vive desde a noite de sábado, 5, uma série de ataques, resultado de uma represália de uma facção criminosa apos um traficante de drogas ser morto.



O Coronel declarou que o estado deve receber um efetivo de soldados da Força Nacional após pedido feito pelo governador Wilson Lima, mas não detalhou quantos homens se deslocarão até o estado do norte do país:

"O nosso efetivo é pequeno para o volume de ações. A tropa vai ter uma hora que não vai ter como tocar capital e interior. Foi sugerido e o governador acatou a decisão de pedir apoio da Força Nacional. Esperamos que até amanhã eles estejam aqui para fazer o reforço", declara.

Nesta segunda, a capital amazonense amanheceu sem serviço de transporte público, escolas fechadas e a suspensão da campanha de vacinação contra Covid-19. Inclusive, uma unidade básica de saúde (UBS) foi incendiada por criminosos.