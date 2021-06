Wellington Dias, governador do Piauí e presidente do Consórcio Nordeste - Divulgação/Ccom

Wellington Dias, governador do Piauí e presidente do Consórcio NordesteDivulgação/Ccom

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 07/06/2021 16:44

O governador do Piauí e presidente do Fórum de Governadores, Wellington Dias (PT), anunciou a chegada de mais de 4 milhões de doses da vacina AstraZeneca ao Brasil em junho por meio da aliança Covax Facility. Segundo ele, a entrega está prevista para entre os dias 16 e 23 deste mês.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Dias agradeceu o esforço de integrantes da Organização das Nações Unidas (ONU) pela viabilização dos lotes. Segundo o governador, serão 4,038 milhões de doses "para salvar vidas no Brasil".

Em abril, os governadores tiveram a primeira reunião com a ONU, solicitando a antecipação das doses para o Brasil, diante do elevado número de mortes e de contágio. No último dia 25, o Ministério da Saúde informou a antecipação das 4 milhões de doses, mas sem detalhes a respeito do calendário.