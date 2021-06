Foram apreendidos uma pistola com dois carregadores alongados e um veículo modelo Renault Logan - Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 21:05

Rio - Dois menores foram detidos nesta terça-feira (8), em Vila Valqueire, na Zona Oeste do Rio, quando se preparavam para cometer roubos a veículos na região para usar os automóveis na guerra de facções da Praça Seca, também na Zona Oeste. O carro da dupla foi interceptado por policiais militares da Superintendência de Inteligência e Análise (SIA) da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), do setor de inteligência do 18° BPM (Jacarepaguá), junto com a 22° DP (Penha).



Os suspeitos estavam sendo monitorados pelos policiais há aproximadamente um ano, que descobriram que eles estariam no bairro. Durante a abordagem, na Rua das Rosas, eles atiraram contra os agentes, dando início a um confronto. Um dois detidos foi baleado na perna.



Além dos dois menores, também foram apreendidos uma pistola com dois carregadores alongados e um veículo modelo Renault Logan. A ocorrência foi encaminhada para a 22ª DP (Penha). Com as prisões, a SIA/CPP contabiliza 62 monitorados presos e 30 armas apreendidas em 2021.