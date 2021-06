Profissionais da educação básica do Rio são vacinados nesta quarta-feira - Fabiano Sabino

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 19:08

Rio - Para marcar o dia de vacinação dedicado exclusivamente aos trabalhadores da educação básica do município do Rio, e também a data em que se comemora o Dia Nacional da Imunização, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai instalar, excepcionalmente nesta quarta-feira (9), um ponto de vacinação na Escola Municipal Barão de Itacurussá, na Tijuca.



Das 7h às 17h, professores e outros profissionais que atuam na educação básica pública e privada poderão se vacinar no ponto extra ou em um dos cerca de 280 espalhados pela cidade. Para garantir a dose, o trabalhador deve apresentar contracheque ou declaração da instituição educacional ou rede de ensino em que atua, para comprovar vínculo ativo na área da educação.Já na semana seguinte, no dia 16, será a vez da vacinação dos trabalhadores do ensino superior, profissionalizante e outros. A repescagem para ambos os grupos acontecerá em 23 de junho. Na última semana, a SMS anunciou a antecipação do calendário de vacinação do Rio e, após o dia reservado para os profissionais da educação básica, na quinta-feira (10), serão imunizadas pessoas de 55 anos; e na sexta (11), pessoas de 54. No sábado (11) haverá repescagem para cariocas com 54 anos ou mais e para pessoas com comorbidades ou deficiência a partir de 18 anos.