Nesta semana, serão vacinadas pessoas entre 57 e 54 anos - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Nesta semana, serão vacinadas pessoas entre 57 e 54 anosReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 13:09 | Atualizado 04/06/2021 13:27

A prefeitura do Rio decidiu antecipar o calendário de vacinação por idade contra a Covid-19. A partir da próxima semana, as mulheres e homens receberão as doses do imunizante no mesmo dia, mas em turnos diferentes. Mulheres na parte da manhã, enquanto os homens à tarde.



Na segunda-feira, dia 7, serão vacinadas pessoas com 57 anos, na terça os cariocas de 56. Na quarta, a aplicação ficará para os profissionais da Educação básica. Para serem vacinados, os trabalhadores da Educação Básica devem apresentar contracheque ou declaração das instituições educacionais ou redes pública ou privada de ensino da cidade do Rio.

Na quinta-feira, haverá retorno da vacinação por idade, com as pessoas de 55, enquanto na sexta as de 54. No sábado, será o dia de repescagem.



No seu perfil oficial no Twitter, o prefeito Eduardo Paes informou sobre a antecipação. "Atenção! Bora antecipar essa vacinação? Vamos acelerar! Novo calendário da próxima semana. Podendo, vamos sempre avançar! Preparem seus braços!", escreveu ele.

Publicidade

Calendário de vacinação do Rio Divulgação