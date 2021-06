Covid-19: doses da Janssen chegarão ao Brasil - Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 19:57

Rio - O Rio irá receber 132.450 doses da vacina da Janssen, fabricada pela Johnson & Johnson, nesta quinta-feira (24). De acordo com as primeiras informações, os imunizantes estão previstos para chegar às 18h40 no Aeroporto Santos Dumont.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), todas as cidades do estado começam a receber os imunizantes no próximo sábado (26). O motivo é porque a pasta prevê receber até sexta doses das vacinas da Pfizer e Coronavac, e a distribuição será de uma vez só.



O imunizante da Johnson & Johnson apresentou eficácia de 66% para os casos moderados a graves, e de 85% para os casos graves.

Rio registra 4,4 mil novos casos da covid em 24 horas

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quarta-feira, 941.712 casos confirmados e 54.662 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 4.422 novos casos e 210 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,80%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 876.606 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 63,2%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 41,6%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 7 pessoas e a de enfermaria, 7.