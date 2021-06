Ocorrência foi registrada na delegacia de Madureira, Zona Norte - Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 18:14 | Atualizado 24/06/2021 06:09

Rio - Um dos condenados pela morte do menino João Hélio foi preso, nesta terça-feira, em Turiaçu, na Zona Norte do Rio, por Policiais Penais da Superintendência de Inteligência do Sistema Penitenciário (Sispen). Carlos Roberto da Silva, conhecido como Sem Pescoço e Pescocinho, cumpria prisão domiciliar e usava tornozeleira eletrônica pelo crime, que aconteceu em 2007.

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), a Justiça expediu contra Carlos um novo mandado de prisão por roubo. A ocorrência foi registrada na 29ª DP (Madureira).

Carlos Roberto da Silva foi condenado a 39 anos de prisão pela morte de João Hélio. Em 2019, a Justiça concedeu a ele o benefício de terminar de cumprir a pena em casa, conhecida como Prisão Albergue Domiciliar (PAD). Desde então, Carlos vinha sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.