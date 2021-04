O traficante de armas João Victor Roza foi preso, na tarde desta segunda-feira (19), na Baixada Fluminense Reprodução TV Globo

Publicado 20/04/2021 06:46 | Atualizado 20/04/2021 07:11

Rio - Agentes da Polícia Penal do Rio recapturaram nesta segunda-feira (19) o traficante de armas João Victor Roza. Ele estava foragido do sistema penitenciário desde novembro do ano passado, quando saiu pela porta da frente do Complexo de Presídios em Bangu, por meio de um esquema de alvarás falsos.

O criminoso foi localizado na Baixada Fluminense e não resistiu à prisão. Ele era monitorado por agentes da Superintendência de Inteligência do Sistema Penitenciário (Sispen).

Entre outubro e novembro do ano passado pelo menos três pessoas foram beneficiadas com alvarás de soltura falsos.

Gilmara Monique Amorim, condenada a mais de 18 anos de prisão por sequestro e assalto a banco, foi recapturada em março deste ano.

Quem também saiu pela porta da frente em Bangu foi João Filipe Barbieri, apontado em investigações da Polícia Civil como um dos principais traficantes de armas do Brasil.

João Barbieri é enteado de Frederick Barbieri, o Senhor das Armas, que está preso em solo americano. Os dois são investigados pelo envio de dezenas de fuzis que foram apreendidos no Aeroporto Internacional Tom Jobim escondidos dentro de aquecedores de piscina, em 2017.

Em março deste ano, depois de alguns meses de investigações, a Polícia Civil e a Seap prenderam cinco pessoas, entre advogados e um agente prisional, que estavam envolvidas no esquema de fraude.