Publicado 16/05/2021 12:24

Rio - Um agente penitenciário, de 48 anos, morreu, na manhã deste domingo, depois de ser atropelado por um trem, entre as estações ferroviárias de Queimados e Engenheiro Pedreira.

Segundo a apuração da Polícia Militar, o agente foi encontrado sem vida por um funcionário da Supervia na linha férrea, com diversas fraturas pelo corpo. Próximo dele, os funcionários encontraram a carteira funcional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e uma mochila com pertences pessoais e três carregadores de pistola.

Em contato com a Superintendência de Inteligência do Sistema Penitenciário (Sispen), os militares confirmaram que a vítima era agente penitenciário e estava lotado no Instituto Penal Benjamim de Morares Filho, uma das unidades do Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.