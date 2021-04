Monique Medeiros, mãe de Henry Borel e namorada do vereador Dr. Jairinho Reprodução

Rio - A Secretaria de Administração Penitenciária informou que a professora Monique Medeiros , mãe de Henry Borel, de 4 anos, está internada, desde a noite desta segunda-feira (19), no Hospital Penal Hamilton Agostinho, no complexo de Gericinó em Bangu, após testar positivo para a Covid-19. Seu estado de saúde não foi divulgado.

Monique e o namorado, o vereador Jairo Souza Santos Junior, o Dr. Jairinho (sem partido) foram presos no último dia 8 de abril. Os dois são investigados por homicídio duplamente qualificado e tortura. Segundo a Polícia Civil, a dupla é responsável pela morte do menino Henry, na madrugada do dia 8 de março.

Nesta segunda, a Polícia Civil, através do delegado Antenor Lopes, diretor do Departamento de Polícia da Capital, informou ter provas suficientes para conclusão do inquérito da morte de Henry Borel.

nova defesa de Monique Medeiros quer que ela preste novo depoimento na 16ª DP (Barra da Tijuca), onde o caso é investigado. A decisão deve sair nesta terça-feira, apesar da polícia garantir que a nova versão de Monique não vai alterar as investigações.