Rio - A defesa da mãe do menino Henry, Monique Medeiros, solicitou, junto ao Procurador Geral do Ministério Público do Rio de Janeiro, a nomeação de um Promotor especial para acompanhar o inquérito envolvendo a morte da criança. Os três advogados que representam Monique no caso, Thiago Minagé, Hugo Novais e Thaise Mattar Assad, disseram em nota, na tarde desta segunda-feira (19), que o objetivo da defesa é resgatar a verdade na fase de inquérito policial.



"Se razão plausível, até o presente momento, o Doutor Delegado Presidente do Inquérito não deferiu a nova audição de Monique e, na presente data, a defesa está protocolizando petição ao Delegado reiterando a necessidade imprescindível de ouvir Monique", diz um trecho da nota.



No último domingo (19), a defesa da mãe de Henry Borel afirmou que ela era mais uma vítima de Dr. Jairinho (sem partido), que é acusado de violência física contra a ex-mulher e outras duas ex-namoradas. A defesa quer que ela preste novo depoimento à polícia e conte toda a verdade sobre seu relacionamento com o parlamentar, mas não entraram em detalhes se ela era agredida ou não. A Polícia Civil vai definir, nesta segunda, se convocará Monique será para novo depoimento.

Para os três advogados, a polícia abriu precedente para um novo depoimento de Monique ao ter convocado outras testemunhas que já estiveram na delegacia, no entanto omitiram informações sobre a rotina de violências de Jairinho.

Confira na íntegra a nota publicada pela defesa de Monique Medeiros:

O objetivo da defesa da Sra. Monique Medeiros, é o resgate da verdade na fase de inquérito policial.

Se razão plausível, até o presente momento, o Doutor Delegado Presidente do Inquérito não deferiu a nova audição de Monique e, na presente data, a defesa está protocolizando petição ao Delegado reiterando a necessidade imprescindível de ouvir Monique.

Ainda, a defesa entende necessário que na nova audição de Monique, esteja presente um Promotor de Justiça. Para tanto, requereu, junto ao Procurador Geral do Ministério Público do Rio de Janeiro, a designação de um Promotor especial para acompanhar o Inquérito.

Se o objetivo do inquérito é buscar a verdade dos fatos, em todos os seus contornos, não se justifica a demora na nova audição de Monique pedida pela defesa.



Thiago Minagé

Hugo Novais

Thaise Mattar Assad

Advogados"