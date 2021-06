Agentes da Core apreenderam três armas de fogo - Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 21:01

Rio - Um dos criminosos mais procurados de São Gonçalo, na Região Metropolitana, foi preso nesta quarta-feira (23) por equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil (Core), durante uma ação realizada em Realengo, na Zona Oeste do Rio. Deivid da Silva Oliveira, o Leleco, estava foragido e era procurado pela polícia há dez anos.



De acordo com a Polícia Civil, no momento da abordagem, Leleco apresentou aos agentes documentos com o nome falso, de João Pedro Pereira Rocha. Durante as buscas realizadas pelos policiais, foram apreendidas três armas de fogo que seriam do criminoso. Contra Deivid havia um mandado de prisão pelos crimes de latrocínio, homicídio qualificado e roubo majorado.



O foragido é apontado como um dos autores do assassinato de Victor Hugo da Silva Braga, morto aos 15 anos, quando voltava de uma lanchonete na companhia de amigos, no bairro Raul Veiga, em São Gonçalo. O crime aconteceu em 2011 e a mãe do adolescente, a jornalista Eloisa Leandro, lutou por justiça até o ano passado, quando faleceu.

