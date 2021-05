Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital Cléber Mendes / Agência O DIA / Arquivo

Publicado 08/05/2021 07:37 | Atualizado 08/05/2021 12:20

Rio - A Polícia Civil abriu inquérito para investigar a morte de um professor de muay thai, ocorrida no início da noite desta sexta-feira (7) em Realengo, na Zona Oeste do Rio. Segundo testemunhas, o homem identificado apenas como Petherson foi morto a tiros na frente de seus alunos, na Rua Bandeira de Melo. Pelo menos sete tiros foram disparados contra a vítima.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, uma equipe do 14º BPM (Bangu) foi acionada para verificar ocorrência de homicídio em Realengo e encontrou o corpo da vítima no local.

A Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada e irá investigar o caso. De acordo com a polícia, as imagens do circuito de segurança da região serão analisadas para identificação do autor do crime. A motivação do crime ainda é desconhecida.