Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) - Agência Brasil

Por iG

Publicado 22/06/2021 20:36

Brasília - Senadores membros da CPI da Covid discutem internamente a convocação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para depôr presencialmente na comissão instaurada no Senado Federal para investigar omissões e ações do governo federal durante a crise sanitária da Covid-19. As informações são da CNN Brasil.



Segundo regimento do Senado, no artigo 148, “a comissão parlamentar de inquérito terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, facultada a realização de diligências que julgar necessárias, podendo convocar Ministros de Estado, tomar o depoimento de qualquer autoridade, inquirir testemunhas, sob compromisso, ouvir indiciados”.

Desta forma não há especificamente no regimento interno que diga que o presidente possa ser convocado. Por outro lado, não há impeditivo claro.

Os senadores opositores e independentes, que formam o G-7 da CPI, discutem a convocação de Bolsonaro, por acreditar que o chefe do executivo tenha responsabilidade nas decisões tomadas por membros do governo federal referentes à pandemia.