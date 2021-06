Queiroga também comentou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, garantiu que não faltarão recursos para a Saúde. - AFP

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 18:23

Os Estados Unidos anunciaram a doação de 3 milhões de doses da vacina Janssen ao Brasil nesta quarta-feira, 23. A Casa Branca está preocupada com os números da pandemia no Brasil. As vacinas serão enviadas na quinta-feira, 24, de Fort Lauderdale, na Flórida e chegarão ao aeroporto de Viracopos, em Campinas. As informações são da Globonews.

Este é o maior número de vacinas doadas pelos Estados Unidos para qualquer país até hoje.