Covid-19: Brasil registra quase 2,4 mil mortes em 24h - Reprodução

Por iG

Publicado 23/06/2021 18:09 | Atualizado 23/06/2021 18:11

São Paulo - Depois de ultrapassar a marca de 500 mil mortos no fim de semana, o Brasil registrou 2.392 vidas perdidas para a Covid-19 nesta quarta-feira (23), chegando a 507.109 óbitos pela doença. Já o número de infectados está em 18.169.881, com 115.228 novos casos confirmados nas últimas 24 horas. Os dados são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).



O ranking de estados com mais mortes pela Covid-19 é liderado por São Paulo (123.825), Rio de Janeiro (54.662) e Minas Gerais (45.036). As unidades da Federação com menos óbitos são Roraima (1.716), Acre (1.734) e Amapá (1.811).



Em relação aos casos confirmados, São Paulo também lidera, ultrapassando 3,6 milhões de casos. Minas Gerais, com mais de 1,7 milhão, e Paraná, com mais de 1,2 milhão de casos, aparecem na sequência. O estado com menos casos de Covid-19 é o Acre (85.043), seguido por Roraima (109.781) e Amapá (116.148).

A contagem de casos realizada pelas Secretarias Estaduais de Saúde inclui pessoas sintomáticas ou assintomáticas; ou seja, neste último caso são pessoas que foram ou estão infectadas, mas não apresentaram sintomas da doença.



Desde o início de junho do ano passado, o Conass divulga os números da pandemia da Covid-19 por conta de uma confusão com os dados do Ministério da Saúde. As informações dos secretários de saúde servem como base para a tabela oficial do governo, mas são publicadas cerca de uma hora antes.