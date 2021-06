Sérgio Moro - Isac Nóbrega/PR

Sérgio MoroIsac Nóbrega/PR

Por IG - Último Segundo

Publicado 23/06/2021 17:43 | Atualizado 23/06/2021 19:25

O ex-ministro da Justiça Sergio Moro se pronunciou pelas redes sociais nesta quarta-feira, 23, logo após o Supremo Tribunal Federal (STF) votar pela suspeição do ex-juiz no processo do triplex do ex-presidente Lula (PT).



Moro elogiou os votos dos ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Luís Roberto Barroso e Luiz Fux , que foram contrários a suspeição, e disse “nunca houve qualquer restrição” à defesa de Lula.

"Os votos dos Mins. Fachin, Barroso, Marco Aurélio e Fux, não reconhecendo vícios ou parcialidade na condenação por corrupção do Ex-Presidente Lula, correspondem aos fatos ocorridos e ao Direito. Nunca houve qualquer restrição à defesa de Lula, cuja culpa foi reconhecida por dez juízes", escreveu nas redes sociais.

Os votos dos Mins.Fachin, Barroso, Marco Aurélio e Fux,não reconhecendo vícios ou parcialidade na condenação por corrupção do Ex-Presidente Lula,correspondem aos fatos ocorridos e ao Direito.Nunca houve qualquer restrição à defesa de Lula,cuja culpa foi reconhecida por dez juizes — Sergio Moro (@SF_Moro) June 23, 2021

Publicidade

No julgamento, retomado nesta tarde com maioria já formada em favor do petista, os ministros formalizaram a vitória de Lula. O ex-presidente, que se diz vítima de perseguição política, ficou fora das eleições de 2018 e passou 580 dias na prisão em razão da condenação imposta por Moro. A defesa do petista pretende estender a declaração de parcialidade do ex-juiz às ações do sítio de Atibaia e do Instituto Lula.



O julgamento sobre a suspeição de Moro encerra um dos últimos capítulos da operação, enterrada em fevereiro deste ano pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, que incorporou as investigações remanescentes e alguns representantes das forças-tarefas a Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaecos).