Vacina contra a covid-19 Foto: reprodução internet

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 17:45 | Atualizado 23/06/2021 19:35

A Fiocruz, por meio do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), recebe, nesta quarta-feira, 23, mais uma remessa de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) para a produção da vacina contra a Covid-19. Com insumo suficiente para a produção de cerca de 6 milhões de doses, a carga está prevista para desembarcar no Aeroporto Internacional Tom Jobim (RioGaleão), às 20h, no Rio.



Até o momento, a Fiocruz já disponibilizou ao Programa Nacional de Imunizações 58,8 milhões de vacinas, sendo 54,8 produzidas em Bio-Manguinhos e 4 milhões de doses importadas prontas do Instituto Serum, da Índia. Com a nova remessa de IFA, a Fundação garante entregas semanais até 23 de julho. A instituição permanece com a capacidade de produção superior à de disponibilização de IFA e negocia o adiantamento das próximas remessas do insumo.

IFA no Butantan

No próximo sábado, 26, o Instituto Butantan também deve receber uma remessa de IFA. Estima-se que poderão chegar, neste fim de semana, 6 mil litros do insumo. Com essa quantidade, o instituto poderá produzir cerca de 10 milhões de doses do imunizante CoronaVac.

Segundo o governador de São Paulo, João Doria, os insumos, provenientes da China, devem chegar no Aeroporto de Viracopos, em Campinas. "A autorização já foi emitida pelo governo da China. O embarque já está preparado. Estamos aguardando apenas autorização para que o voo fretado, que está em Bruxelas, na Bélgica, possa seguir até Pequim para o embarque de 6 mil litros de IFA e chegada no Aeroporto de Viracopos no próximo sábado", disse Doria.