O senador Renan Calheiros, relator da CPI - Jefferson Rudy/AgÊncia Senado

O senador Renan Calheiros, relator da CPIJefferson Rudy/AgÊncia Senado

Por IG - Último Segundo

Publicado 23/06/2021 17:55

O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL), se reúne nesta quarta-feira, 23, com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luiz Fux. O encontro, que deve também deve ter a presença do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), foi um pedido de Renan para que o STF não vete a quebra de sigilo do empresário Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos. As informações são de Igor Gadelha , do Metrópoles .



A Precisa Medicamentos foi a empresa responsável por intermediar a importação da vacina indiana Covaxin pelo Ministério da Saúde junto ao laboratório Bharat Biotech.

O contrato é investigado por suspeita de corrupção. Em áudio enviado pelo WhatsApp, o servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda relatou ao seu irmão, o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF), ter recebido um documento para a importação de lotes da Covaxin com diversas informações divergentes do contrato fechado com a empresa Precisa Medicamentos. O áudio está disponível neste link



A mensagem foi enviada antes de os dois decidirem levar a questão ao presidente Jair Bolsonaro, durante reunião fechada no Palácio da Alvorada, em março.