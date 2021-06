Toda a população será testada e os adultos que não foram vacinados vão participar do estudo - Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 22:39

Segundo Soranz, todas as etapas do estudo serão voluntárias, incluindo a participação no evento, que será realizado em local aberto dentro da Ilha, com público monitorado. A pesquisa terá duração de 12 meses, mas o secretário esclareceu que os resultados das etapas serão divulgados ao longo do estudo, e não somente após a finalização dele.



"Como a gente ainda não sabe o momento ideal de tirar a máscara, ou de liberar do distanciamento, a gente está fazendo isso só depois de 100% da população vacinada, em um evento de testagem. Não é uma coisa que a gente vai poder fazer a qualquer momento, mas vai ser importante que a gente comece a testar quando vai ser o momento de voltar a ter maior contato físico. Alguns países estão fazendo com menos de 100% das pessoas vacinadas, a gente não quer fazer isso, a gente quer trabalhar com 100% das pessoas vacinadas", disse Soranz na transmissão.



Ainda de acordo com o titular da SMS, todas as etapas contarão com termo de consentimento dos envolvidos, que podem deixar de participar a qualquer momento, já que uma fase não é condicionante a outra. Ele explicou que a região de Paquetá foi escolhida porque o cadastro da Saúde da Família é antigo e estável.



"Não é uma pesquisa simples, não é uma situação fácil de fazer, dá muito trabalho, tem muitos voluntários envolvidos, mas ela só vai ser possível se a população de Paquetá tiver uma alta adesão, se ela for coletiva. Ressalto que é uma pesquisa totalmente voluntária, em todas as etapas", declarou o secretário.



A transmissão também contou com a participação do presidente da Morena, Guto Pires, e dos pesquisadores da Fiocruz, Ricardo Venâncio e José Cerbino Neto. Neto explicou que a população de Paquetá será divida em três grupos, sendo o primeiro de pessoas que já foram vacinadas pelo Plano Nacional de Imunização (PNI), o segundo de pessoas que não podem tomar a vacina, sejam elas menores de 18 anos ou adultos que tiveram alguma contraindicação ao imunizante, e o último, denominado grupo de intervenção, que vai receber a vacina pelo estudo.



Os três grupos serão testados para mapear quantas pessoas tiveram contato com o novo coronavírus e quantas já se infectaram, mesmo sem sintomas. A coleta de sangue para os estudos acontecerá nos dias 17, 18 e 19 deste mês. Quem perder o dia da coleta, ainda poderá fazer o teste no dia 20, quando será realizada a repescagem.



"Pelo fato de nós termos ali 4,1 mil pessoas, ao invés de 100 mil, possibilita que a gente faça um censo soroepidemiológico, para a gente entender qual foi a carga de doença que já foi colocada em Paquetá. Isso tudo vai ajudar a gente a responder perguntas sobre a vacinação em pessoas que já têm anticorpos", esclareceu o pesquisador.



O tempo entre a aplicação da primeira e segunda dose será de oito semanas. Para a pesquisa, será usada a vacina Astrazeneca, que será oferecida, a partir do próximo dia 20, no Iate Clube, na Unidade Integrada de Saúde Manoel Arthur Villaboim (UISMAV), na Casa das Artes e no Parque Darke Mattos. A inclusão de menores na pesquisa não foi descartada, mas ainda não se sabe quando poderão ser incluídos.



"No final do ano, vamos repetir e comparar quem recebeu a vacina com duas doses agora, quem já havia sido vacinado anteriormente, que não foi vacinado, qual foi a diferença de soroconversão nesses grupos. Vamos comparar a incidência de transmissão fora e dentro da Ilha”, continuou Neto que ressaltou que o período entre doses será para observar casos de eventos adversos da vacina e os casos suspeitos de covid-19.