Por O Dia

Publicado 15/06/2021 19:03

Rio - Pessoas com deficiência e comorbidades que ainda não e receberam a dose contra a covid-19 poderão fazer parte, nesta quarta-feira, da repescagem da campanha de vacinação do Rio. Além desses grupos, poderão se vacinar quem trabalha no ensino superior, em cursos profissionalizantes e em outros.



Quem se encaixa na lista de comorbidades previstas no Plano de Nacional de Imunização deve apresentar um documento médico descritivo da doença ou laudo médico indicando a necessidade de vacinação. Os atestados devem ter QR Code para validação de autenticidade ou devem ser originais, com a assinatura do médico. Receitas do remédio de uso continuado também serão aceitas na vacinação.

A comprovação de pessoas com deficiência permanente pode ser feita por qualquer laudo da rede pública ou particular que indique a deficiência. Cartões de gratuidade de transporte público, documento de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especialistas em atendimento de pessoas com deficiência pública também são aceitos.