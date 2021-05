Geral - Inicio da Vacinaçao de profissionais da educaçao da rede publica. Profissinais da educaçao basica começam a ser vacinados contra a Covid-19, na Clinica da Familia Sergio Vieira Mello, no Catumbi, regiao central do Rio. Na foto, secretario de saude, Daniel Soranz. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 11:02 | Atualizado 12/05/2021 11:59

Rio - O secretário de Saúde do Rio, Daniel Soranz, falou na manhã desta quarta-feira (12) sobre o aumento súbito de casos de covid-19 registrados em todo o estado do Rio de Janeiro. Segundo ele, a Secretaria Municipal de Saúde, realizou um mutirão para classificar casos antigos que não foram registrados como covid e de fato eram. Na última semana, apenas no dia 7, o Painel Covid Rio, mostrou 8,2 mil casos da doença. No dia seguinte, dia 8, foram 5,8 mil novos registros e nesta terça-feira (11), foram 5.316 , um aumento de 81% em relação às duas semanas anteriores.

Apesar dos números assustarem, Soranz diz que, na verdade, há uma diminuição no número de casos na cidade, assim como no número de óbitos.

"Quando a gente olha os casos pela data da divulgação parece que tem esse aumento. O que aconteceu foi que a SMS fez um mutirão para classificar novos casos, ou que tinham sido investigados ano passado e também do início desse ano que, não tinham sido classificados como covid e de fato eram e precisavam de atualização. A gente fez na última semana uma atualização desses casos e por isso, aumentou a média de casos na data de divulgação e não na data de ocorrência de casos", disse Soranz durante uma entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo.

Ainda segundo o secretário, apesar da queda nos casos e nos óbitos pela doença, a média móvel ainda é muito alta.

"São 1.300 pessoas internadas com covid-19, na cidade e as pessoas precisam ainda manter todas as precauções, usar máscara, evitar aglomeração e manter o distanciamento social porque ainda tem uma disseminação alta, mas nesse momento, não só na cidade do Rio de Janeiro, mas como na maioria das cidades do estado, a gente vê uma queda no número de casos", disse. Soranz também pediu desculpas pelo acúmulo de notificações depois da atualização do número de casos.

De acordo com o Painel Covid Rio, atualmente a fila de espera para leitos de UTI em todo o estado é de 126 pessoas e para enfermaria, 16.