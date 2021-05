Boletim Covid-19 Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/05/2021

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta terça-feira, 792.073 casos confirmados e 46.770 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 5.316 mil novos casos e 328 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,90%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 735.429 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 86,5%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 62,2%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI caiu de 153 para 126 pessoas e a de enfermaria subiu de 10 para 16 pessoas.

Rio de Janeiro suspende vacinação para grávidas contra a covid-19 preventivamente

A nota emitida pela Anvisa também recomendou ao Programa Nacional de Imunização (PNI) que suspendesse a imunização com a vacina Oxford/AstraZeneca após a identificação feita pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de uma paciente que teve um possível quadro de efeito adverso após receber a dose do imunizante e faleceu. A vítima, uma gestante, teria desenvolvido uma trombose dias após ser vacinada. O Ministério da Saúde investiga o caso.

O Secretário de Estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, disse ao DIA que o Rio de Janeiro segue estritamente as recomendações do Ministério da Saúde e que aguarda uma posição da pasta para poder retomar a vacinação de gestantes. Além disso, a decisão também considerou a baixa quantidade de doses da CoronaVac e Pfizer.



"Recebemos esse comunicado da Anvisa que é específico para a vacina AstraZeneca, mas ele também recomenda de uma forma geral sobre seguir as instruções de uso dos fabricantes. Como nem a vacina da Pfizer nem a CoronaVac possuem explicitamente nas instruções de uso a indicação para o uso em gestantes, considerando também não termos doses da CoronaVac e grande parte das doses da Pfizer foram destinadas a capital, por estes motivos, estamos suspendendo temporariamente toda a vacinação do segmento no Estado do Rio de Janeiro e aguardamos um posicionamento do Ministério da Saúde, se o órgão vai indicar ou não a vacinação das gestantes com a Pfizer", afirmou.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio informou que recomenda a suspensão da vacinação em gestantes até que o PNI divulgue novas recomendações para esse grupo. A pasta também disse que aguarda orientações sobre a segunda dose da vacina Oxford/AstraZeneca para o segmento, e que, à princípio, neste momento, suspendeu a segunda aplicação. Por fim, a nota mencionou que o PNI está avaliando a necessidade de suspensão da vacinação em puérperas e irá emitir um comunicado o mais breve possível.

O município do Rio também suspendeu a vacinação de grávidas e puérperas na cidade e disse que segue a orientação da Anvisa. A capital informou que tomou a decisão em caráter preventivo e aguarda a finalização da investigação do possível caso de evento adverso. A prefeitura também aguarda uma posição do PNI.

O Ministério da Saúde informou que tomou conhecimento sobre o caso de evento adverso e está realizando investigações. A pasta reforçou que a ocorrência desse registro é extremamente rara e inferior ao risco apresentado pela covid-19.