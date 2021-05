A atual bula do imunizante não recomenda a aplicação em grávidas sem orientação médica individual. AFP

Publicado 11/05/2021 09:38

Rio - A vacinação contra a covid-19 para grávidas foi suspensa no estado do Rio de Janeiro de maneira preventiva nesta terça-feira (11), após uma nota emitida pela Anvisa na noite da segunda orientando a suspensão imediata da imunização deste público pela vacina Oxford/AstraZeneca.

O município do Rio também suspendeu a vacinação de grávidas e puérperas na cidade e disse em nota que segue a orientação da Anvisa. A capital informou que tomou a decisão em caráter preventivo e aguarda a finalização da investigação de um caso registrado de evento adverso, que está sendo verificado pelo Ministério da Saúde. A prefeitura também aguarda uma posição do Programa Nacional de Imunização (PNI).

Na noite desta segunda-feira (10), a Anvisa emitiu uma nota recomendando a suspensão imediata do uso da vacina Oxford/AstraZeneca em gestantes. A agência também recomendou ao PNI que seguisse a orientação após o resultado do monitoramento de efeitos adversos do imunizante.

O Ministério da Saúde informou que tomou conhecimento e está investigando o caso do evento adverso. Além disso, a pasta reforçou que a ocorrência desse registro é extremamente rara e inferior ao risco apresentado pela covid-19.