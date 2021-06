Luan Santana e Franciny Ehlke - reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 09:17

Rio - A influenciadora Franciny Ehlke confirmou os boatos de que viveu uma relação com Luan Santana, em novembro do ano passado, durante uma entrevista ao canal 'Eu Fico Loko', no YouTube. Na ocasião, o sertanejo tinha convidado a jovem para uma live que ia fazer no Pantanal.

"A gente pegou um ônibus, sei lá, umas 10 horas para chegar no Pantanal, mais o barco. Foi eu, minha mãe e uma produção do Luan. Ninguém me conhecia. Só tinham músicos, pessoas que fizeram a live acontecer", contou Franciny.

Apesar de confirmar a relação, ao ser perguntada por Christian Figueiredo se o affair era real, a influenciadora deu poucos detalhes. "Não sei nem se ele vai gostar se eu disser isso? Mas eu posso dizer que ele é um príncipe, mais bonito pessoalmente", contou.

