Publicado 19/06/2021 16:30 | Atualizado 19/06/2021 16:35

Bráulio Bessa, o poeta do programa "Encontro com Fátima Bernardes", comemorou a vitória contra a covid-19 em uma publicação nas redes sociias.

No Instagram, Bráulio publicou um vídeo no qual aparece dançando. "Um dia desses eu tava numa UTI com COVID, hoje eu tô tomando uma, dançando um forró com a menina que eu gosto e recuperando a sandália cheio de estilo. Obrigado Deus! Viver é massa!", comemorou.

A infecção por covid-19 foi tão grave que o poeta chegou a ficar internado, mas teve alta no mês passado (maio), após ficar cinco dias em um hospital de Fortaleza. Na ocasião, Bráulio revelou que teve medo de morrer quando ficou internado durante quatro dias por causa de complicações relacionadas à doença.



