Publicado 18/06/2021 18:27

Rio - O calendário de vacinação contra o novo coronavírus no Rio de Janeiro beneficiou dois ídolos do Vasco. Com 50 anos, Carlos Germano e Edmundo receberam nesta sexta-feira a primeira dose do imunizante contra a doença que já tirou mais de 497 mil vidas no país desde o início da pandemia. Emocionado, Edmundo compartilhou o esperado momento nas redes sociais.

"Pessoal, hoje foi meu dia de vacinar. Confesso que fiquei emocionado. As críticas são um pouco exageradas. Não peguei fila e fui muito bem tratado pelos profissionais da saúde que me vacinaram. Muito obrigado", postou Edmundo em seu perfil no Instagram.

Multicampeão pelo Vasco, Carlos Germano também não escondeu a felicidade e comemorou após receber a primeira dose da vacina. O ex-goleiro fez questão de exaltar a ciência e já iniciou a contagem regressiva para imunização completa.

"Vacinado contra a Covid-19. Só Deus sabe o quanto esperei por esse dia e ainda espero o dia que todos os brasileiros estarão vacinados e protegidos. Obrigado aos cientistas e profissionais da saúde que lutam incansavelmente por nós. Agora é seguir com todos os cuidados e voltar para a segunda dose. Viva a vida", postou, no Instagram, Carlos Germano.