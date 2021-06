Vasco colocou taças dentro de Kombi em frente a São Januário - Reprodução

Vasco colocou taças dentro de Kombi em frente a São JanuárioReprodução

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 18:05

Rio - Uma imagem curiosa chamou atenção dos torcedores do Vasco nesta sexta-feira. O clube precisou esvaziar sua sala de troféus, já que construirá um museu interativo no local, e para isso colocou as taças empilhadas dentro de uma Kombi em frente a São Januário, com o objetivo de levá-las para a reserva técnica do Centro de Memória.

Publicidade

O Vasco admitiu que a imagem é verídica e disse que o transporte começou com um "erro operacional". No entanto, após a identificação do problema, o protocolo correto foi adotado. O clube ainda garantiu que nenhuma taça foi danificada.



O novo museu interativo será construído em parceria com o Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura (IDEC), por meio da Lei de Incentivo da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro. O clube deve receber cerca de R$ 3 milhões pelo espaço, que contará com patrocínio da Tim.