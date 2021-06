Marcelo Cabo - Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 12:36

Werley Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Rio - O zagueiro Werley não é mais jogador do Vasco. Na noite da última quinta-feira, a juíza Claudia de Abreu Lima Pisco, da 45ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1), aceitou o pedido de rescisão unilateral do atleta. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Esporte News Mundo".