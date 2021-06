Recuperado de uma lesão na coxa esquerda, Leandro Castan não joga desde o dia 16 de maio - Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 19:11

Rio - O Vasco terá mudanças para enfrentar o CRB, neste sábado, às 16h30, em São Januário, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E não serão poucas. No último treino antes do confronto, na tarde desta sexta-feira, no CT do Almirante, na Cidade de Deus, Marcelo Cabo promoveu sete mudanças em relação à escalação utilizada na derrota em casa para o Avaí.

Além de confirmar a volta do capitão Leandro Castan, o treinador decidiu dar uma nova chance a Ernando na zaga. Com isso, Miranda e Ricardo Graça estão barrados, assim como Michel e Galarza. Marquinhos Gabriel é o único 'sobrevivente' no meio de campo, que terá como novidade a presença de Romulo, Bruno Gomes e MT, que ganha a vaga de Léo Jabá numa indicação de mudança de esquema contra o CRB.

Léo Matos, com desgaste muscular, será poupado. Com isso, Zeca será descolocado para a lateral direita, sua posição de origem, e Riquelme ganhará uma oportunidade na esquerda. Para fechar a troca em todos os setores, Morato ganhou a posição de Gabriel Pec e jogará ao lado de Germán Cano.

Ameaçado no cargo, Marcelo Cabo aposta suas últimas fichas na ampla reformulação em busca de equilíbrio. Em 15º lugar, com quatro pontos, o Vasco tem a terceira pior defesa da Série B, com seis gols sofridos, e ainda não convenceu. Recuperado de uma lesão na coxa esquerda, Leandro Castan, que não joga desde o dia 16 de maio, é considerado um importante reforço no momento de instabilidade e de cobrança.

Portanto, o Vasco deve entrar em campo com a seguinte formação: Vanderlei, Zeca, Leandro Castan, Ernando e Riquelme; Romulo, Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e MT; Morato e Cano