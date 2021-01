Bill Flamengo / Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 09:01

Rio - O atacante Bill, do Flamengo, que estava disputando a Série B pelo CRB, recebeu uma oferta para ser emprestado ao Dnipro, da Ucrânia, em informação apurada pelo Jornal O Dia. Embora houvesse uma cláusula no seu contrato prevendo uma liberação do clube alagoano em caso de oferta do exterior, o atacante tomou uma decisão que irritou a equipe nordestina. De acordo com uma nota oficial divulgada pela perfil oficial do CRB no Instagram, o jovem pegou suas coisas e já deixou o clube alagoano, sem esperar uma notificação do Flamengo informando a sua liberação.

"O Clube de Regatas Brasil vem, por meio desta, informar que o atleta Bill cometeu, na manhã deste domingo (17), um ato de indisciplina ao abandonar as dependências do Centro de Treinamentos, levando todo o seu material e alegando que iria jogar em um clube do exterior, portanto deixando o clube sem nenhum documento oriundo do Flamengo comunicando sua saída, o seu clube de origem, e com o CRB estando rigorosamente em dia com suas obrigações com o referido atleta.

Até o prezado momento, o CRB não foi notificado pelo Clube de Regatas do Flamengo para liberar o atleta antes do final dessa temporada. Sabemos da forma profissional e séria, que o clube carioca trabalha e é administrado, o que nos faz entender que o atleta Bill está tomando essa decisão, irresponsável e amadora, por conta própria", escreveu o CRB em nota oficial.

Revelado pelo Flamengo, Bill tem 21 anos e foi emprestado ao CRB em julho de 2020. Ele já defendeu a equipe alagoana em 31 partidas. O jogador marcou quatro gols com a camisa do clube nordestino. O contrato do atleta é até o fim da Série B no dia 30 de janeiro.



Pelos profissionais do Flamengo, Bill entrou em campo em apenas quatro partidas, duas em 2019 e duas em 2020. Além do CRB, o jogador também foi emprestado pela Ponte Preta e atuou em dez partidas, marcando uma vez.

O clube alagoano ressaltou que honrou seus compromissos contratuais com Bill e disse não ter sido o primeiro ato de indisciplina do jogador revelado pelo Flamengo.

"É importante ressaltar que, o CRB está rigorosamente em dia com todos vencimentos, não só com o atleta Bill, também todos os jogadores e funcionários. Infelizmente, não foi o primeiro ato de indisciplina cometido por Bill em sua passagem no CRB. Anteriormente, ele já havia cometido duas infrações contra as normas de conduta no clube, sendo punido de acordo com cada ato cometido. Neste domingo, fomos surpreendidos com esse “abandono” dele, que sem que nenhum aviso prévio, pegou seu material e avisou que está de saída para um clube europeu", afirmou.

Por fim, o CRB ainda afirmou que não irá assinar a liberação de Bill para acertar com o clube ucraniano, enquanto o Flamengo não entrar em contato.

"O Clube de Regatas Brasil não irá assinar a liberação do atleta, enquanto o Clube de Regatas Flamengo, dono dos seus direitos federativos, não entre em contato com o CRB e, só assim, seja definido o que será feito em relação ao futuro do atleta. Somos um clube respeitado em todo território nacional, graças a forma séria e responsável com a qual tratamos cada contrato profissional com os atletas, o que nos dá muita credibilidade no futebol nacional. Portanto, não podemos aceitar que um jogador, simplesmente se desligue do clube sem a menor explicação em uma reta final de temporada no Brasileiro da Série B. Esta atitude isolada do atleta Bill, pode acabar manchando o seguimento de sua carreira", concluiu.