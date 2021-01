Bill com a camisa do Flamengo Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 17/01/2021 16:58

Rio - O atacante Bill, que estava emprestado pelo Flamengo ao CRB, está perto de ser emprestado ao Dnipro, da Ucrânia. No acordo entre os dois clubes havia uma cláusula em que a equipe de Maceió era obrigada a liberar o atacante caso chegasse uma proposta do exterior.

Revelado pelo Flamengo, Bill tem 21 anos e foi emprestado ao CRB em julho de 2020. Ele já defendeu a equipe alagoana em 31 partidas. O jogador marcou quatro gols com a camisa do clube nordestino. O contrato do atleta é até o fim da Série B no dia 30 de janeiro.



Pelos profissionais do Flamengo, Bill entrou em campo em apenas quatro partidas, duas em 2019 e duas em 2020. Além do CRB, o jogador também foi emprestado pela Ponte Preta e atuou em dez partidas, marcando uma vez.