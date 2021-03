Gabigol Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 09:30 | Atualizado 01/03/2021 14:35

Rio - Principal referência do atual elenco do Flamengo, Gabigol, está com um documentário sobre a sua vida no Globoplay. Intitulado "Predestinado", a obra trata a trajetória do ídolo rubro-negro desde a infância até os dias atuais. O documentário traz também algumas declarações de alguns jogadores do atual elenco rubro-negro. Entre eles, está Filipe Luís que opinou sobre a forma de atual do atacante.

Publicidade

Na opinião do lateral-esquerdo, Gabigol costuma render mais em momentos adversos. O atacante do Flamengo fez os dois gols que fizeram o Rubro-Negro virar a final da Libertadores contra o River Plate, em 2019, depois dos 40 minutos do segundo tempo.



"O Gabriel gosta de pressão. Foi criado e se sente bem na pressão. O problema dele é não ter pressão, no meu modo de ver. Nas maiores adversidades, vamos ver o melhor Gabriel", afirmo o experiente latera.

Publicidade

Gabigol chegou ao Flamengo em 2019. Em dois anos, o jogador conquistou uma Libertadores, dois Brasileiros, dois Cariocas, uma Supercopa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. Ele entrou em campo pelo Rubro-Negro em 102 partidas, tendo feito 70 gols.