Otero, meia do Corinthians - Divulgação

Otero, meia do CorinthiansDivulgação

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 16:43

Rio - O meia-atacante Rómulo Otero, emprestado pelo Atlético-MG ao Corinthians, entrou na mira de clubes da MLS (Major League Soccer). Ao todo, são três clubes americanos, entre eles, o Toronto FC, que estão interessados no atleta. A informação é do "Torcedores".

O jogador tem contrato com o Timão até 30 de junho e está a serviço da seleção venezuelana, na Copa América. Entretanto, o meia foi oferecido ao Vasco, mas o Cruzmaltino não fez oferta.

Publicidade

Sem perspectiva no Corinthians e liberado pelo Atlético-MG, o atleta pode encontrar novos ares em outro clube. O Toronto FC é um dos clubes que investiu no meia Soteldo, ex-Santos, e está interessado também no meia-atacante venezuelano. A princípio, não era opção para o clube americano investir pesado mais uma vez, no entanto, os valores em torno de Otero são cabíveis ainda para os Reds.