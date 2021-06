Luto - Reprodução

Publicado 18/06/2021 09:31 | Atualizado 18/06/2021 09:34

Paraná - Gerson Dutra da Silva, pai do atacante Gustavo Mosquito, do Corinthians, morreu vítima da Covid-19. Internado há alguns dias, Gerson teve uma piora em seu quadro e não resistiu. Após o ocorrido, Mosquito foi liberado para viajar ao Paraná e foi dispensado do treino desta sexta-feira. O jogador deve ser desfalque no próximo duelo do Timão, contra o Bahia, em Salvador.

Após a confirmação do falecimento, o jovem jogador postou uma mensagem de despedida.

"Difícil encontrar palavras nesse mundo, pai. Só quero te agradecer por tudo, não conseguimos nos despedir, mas sei que você está orgulhoso e feliz de ver onde cheguei. Cuida de mim aí de cima, está doendo muito, que saudades. Só peço para Deus me dar forças. Bernardo e Melissa vão sentir muita falta sua também. Descanse em paz, meu guerreiro. Te amo muito", escreveu Gustavo.

