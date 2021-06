José Luis Moreira - Paulo Fernandes/vasco.com.br

Publicado 19/06/2021

Rio - O Vasco virou alvo de uma nova ação milionária na Justiça. Neste sábado, o ex-vice presidente de futebol do clube José Luis Moreira, conhecido como Zé do Táxi, abriu um processo cobrando R$ 3.851.502,00 do Cruzmaltino. As informações são do site "Esporte News Mundo".

Segundo o portal, os valores são referentes a empréstimos feitos pelo dirigente ao Vasco no ano passado. O primeiro foi feito em fevereiro, com duas das empresas de Zé do Táxi, no valor de R$ 2,6 milhões. Pelo acordo, esse valor teria que ser pago, já com juros incluso, em dez parcelas de R$ 286 mil. No entanto, o clube quitou apenas quatro.



O segundo empréstimo foi feito em junho, com valor de R$ 1,08 milhão. Ficou estabelecido que o pagamento seria feito em seis parcelas de R$ 180 mil, mas o Vasco quitou apenas duas.

O Vasco chegou a oferecer garantias, como o contrato de patrocínio com a Havan no último Brasileirão. No entanto, o valor não era suficiente para o pagamento das dívidas.